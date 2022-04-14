Верховна Рада заборонила використання символів Z та V
14 квітня 2022 , 17:43Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
Верховна Рада у четвер, 14 квітня, заборонила використання символів Z та V. Їх застосовують російські окупанти.
Законопроєкт схвалили у другому читанні. "За" проголосували 354 народних обранців.
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Заборона символіки, яку використовують збройні сили окупанта у війні проти України, друге читання (354),
– повідомив Железняк.
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