Верховна Рада заборонила використання символів Z та V

14 квітня 2022 , 17:43
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Джерело:

телеграм Ярослава Железняка

Верховна Рада у четвер, 14 квітня, заборонила використання символів Z та V. Їх застосовують російські окупанти.

Законопроєкт схвалили у другому читанні. "За" проголосували 354 народних обранців.

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Заборона символіки, яку використовують збройні сили окупанта у війні проти України, друге читання (354), 
– повідомив Железняк.

Зауважте! Парламент Молдови 14 квітня також остаточно заборонив георгіївські стрічки та символи Z та V. Порушників чекатимуть штрафи або громадські роботи.

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Автор: Мар'яна Бекало