Верховна Рада зробила кілька звернень до світу щодо злочинів Росії в Україні
14 квітня 2022 , 17:59Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
Парламент 14 квітня підтримав кілька заяв-звернень до міжнародної спільноти. У них мовиться про злочини росіян в Україні.
Загалом проголосували за 3 заяви. Вони зібрали понад 340 голосів кожна
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Які звернення підтримали
- Про вчинення Росією геноциду в Україні – 363 голоси. Голова парламенту має звернутися до правоохоронних органів для належного документування цих фактів та покарання окупантів.
- Звернення Ради до міжнародних спортивних федерацій з закликом виключення Росію та Білорусь – 354 голоси.
- Заява про забезпечення захисту прав журналістів та ЗМІ під час війни – 348 голосів.
До речі, тепер в Україні з'явиться Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин. Таке рішення теж підтримали нардепи.
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