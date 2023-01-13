Майже рік не відвідували засідань: у Раді помітили Столара та Абрамовича

У Верховній Раді помітили народних депутатів від забороненої партії ОПЗЖ Вадима Столара та Ігоря Абрамовича. Вони майже рік не приходили на засідання.

За даними розслідувача Михайла Ткача, Столар жив у маєтку в Ніцці. Біля будинку журналісти сфотографували 2 авто. Одне зареєстроване на самого нардепа, інше – на його батька.

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У Верховну Раду навідалися Столар та Абрамович

Столар та Абрамович 12 січня відвідали пленарне засідання у Верховній Раді.

Неочікуване! У Верховній Раді вчора помітили Вадима Столара та Ігоря Абрамовича, які майже рік не відвідували засідань. Певно, були дуже зайняті відпочинком у Ніцці,

– мовиться у повідомленні.

Журналісти-розслідувачі раніше повідомляли, що Столар від початку повномасштабного вторгнення не відвідав жодного засідання Верховної Ради. Депутат залишив Україну за кілька днів до нападу Росії й відтоді не повертався.

Своєю чергою, Абрамовича журналісти помітили біля маєтку на мальовничому мисі Кап-Ферра. Біля маєтку стояли 2 "Мерседеси", зареєстровані на, ймовірно, мати нардепа Олену Давидівну.

Розслідувачі припускали, що він міг орендувати цю віллу в російського банкіра Бориса Давлетьярова. Як і Столар, Абрамович виїхав з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії.



Столар та Абрамович відвідали Верховну Раду / Фото "Чесно"

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Українських олігархів позбавляють громадянства

Президент Володимир Зеленський, ймовірно, позбавив громадянства Ігоря Коломойського, Геннадія Корбана, Вадима Рабіновича й інших. Про це 24 каналу повідомив радник голови Офісу Президента Сергій Лещенко.

Раніше у мережі народний депутат Власенко опублікував указ №502/2022 Президента України, який видали 18 липня 2022 року. У тексті мовиться про позбавлення громадянства 10 людей, серед них:

Ігор Коломойський, олігарх та політик,

Ігор Васильковський, чинний нардеп від партії "Слуга народу",

Вадим Рабінович, нардеп від ОПЗЖ,

Геннадій Корбан, підприємець та політик з Дніпропетровщини.

Своєю чергою, радник очільника ОП Михайло Подоляк заявив в ефірі 24 каналу, що будь-хто від імені держави не може коментувати все, що стосується питань, де є персональні дані людей. В тому числі їхні правові статуси в державі.

За його словами, є укази про набуття чи вибуття з громадянства. Це секретні укази й представники влади можуть коментувати їх лише в тому випадку, якщо людина, яка в них фігурує, сама коментує ситуацію.