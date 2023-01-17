У Раді – новий мінімум: Стефанчук припинив повноваження нардепа-зрадника Ковальова

Нардеп-колаборант Олексій Ковальов помер влітку 2022 року. Станом на січень 2023 року до Ради надійшла копія свідоцтва про смерть зрадника.

Руслан Стефанчук заявив, що вже підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень Ковальова. Спікер наголосив: це – доля колаборантів та зрадників України.

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Доля колаборантів та зрадників України. Підписав Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв'язку зі смертю. Не співчуваю,

– заявив Стефанчук.

Ковальов помер влітку 2022 року