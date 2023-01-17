У Раді – новий мінімум: Стефанчук припинив повноваження нардепа-зрадника Ковальова
17 січня 2023, 16:51Читать новость на русском
Джерело:Руслан Стефанчук
Нардеп-колаборант Олексій Ковальов помер влітку 2022 року. Станом на січень 2023 року до Ради надійшла копія свідоцтва про смерть зрадника.
Руслан Стефанчук заявив, що вже підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень Ковальова. Спікер наголосив: це – доля колаборантів та зрадників України.
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Доля колаборантів та зрадників України. Підписав Розпорядження про дострокове припинення повноважень нардепа Ковальова. У зв'язку зі смертю. Не співчуваю,
– заявив Стефанчук.
Ковальов помер влітку 2022 року
- Нардеп-зрадник Ковальов перейшов на бік російських окупантів, які скоюють геноцид в Україні. Влітку 2022 року він обійняв "посаду" у так званій "окупаційній владі".
- Ще у квітні 2022 року проти Ковальова відкрили кримінальне провадження. Станом на 6 липня нардепу-зраднику повідомили про підозру в державній зраді й оголосили його у розшук. Ковальову "світило" до 15 років.
- У червні 2022 року на Ковальова здійснили замах. Тоді зрадник вижив. Вже у серпні нардеп-зрадник помер. Те, що він став "двохсотим", підтвердили й у країні-терористці.
- У Херсонській облраді заявили, що зрадника вбили в Залізному Порту. Окрім того, загинула подруга нардепа-колаборанта.