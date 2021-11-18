У Верховній Раді сталася пожежа: засідання закрили

У Верховній Раді під час позачергового засідання загорівся та почав плавитися пульт для голосування. Внаслідок інциденту дим розповсюдився по сесійній залі.

Повідомляється, що пожежа сталася на місці "слуги народу" Артема Нагаєвського. Водночас народні депутати оперативно поширили у соцмережах відео з парламенту.

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Загоряння вдалося швидко загасити завдяки зусиллям нардепа від провладної фракції Єгора Чернєва. Народний депутат миттєво зорієнтувався та використав вогнегасник.



У Раді загорівся пульт для голосування / Фото з фейсбуку Наталії Піпи

Засідання Ради закрили

Через пожежу в сесійній залі Верховної Ради Руслан Стефанчук поставив на голосування ініціативу про закриття засідання. Однак народні депутати не підтримали рішення.

Згодом Олександр Корнієнко повторив спробу, цього разу вона мала успіх.

240 – за! Рішення прийнято,

– підсумував віцеспікер.

У Верховній Раді під час засідання 13 травня сталася пожежа . У народного депутата від "Слуги народу" під час голосування почав горіти пульт. Тоді парламентарі пішли на вимушену перерву.

У Верховній Раді загорівся пульт для голосування: дивіться відео



Текст публікації Олександра Качури:

Такого турборежиму знову не витримала система "Рада-3".

Пульт депутата Артема Нагаєвського задимився та почав плавитись.

Єгор Чернєв швидко схопив вогнегасник і припинив горіння.

Чергове підтвердження того, що настав час міняти систему на нову або переходити на голосування руками.