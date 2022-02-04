У Верховній Раді збирають підписи за відставку міністра Шкарлета
Джерело:фейсбук Інни Совсун
У Верховній Раді збирають підписи, аби відправити у відставку міністра освіти Сергія Шкарлета. Проєкт постанови за звільнення урядовця подала нардепка від "Голосу" Інна Совсун.
Про це політикиня повідомила у соцмережах. Совсун зазначила, попри те, що нові вибори у Києво-Могилянській академії скасували, вона підтримує вимоги студентів щодо відставки Шкарлета.
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Глава уряду має відреагувати на ситуацію, – Совсун
Прем'єр-міністр, безсумнівно, повинен на це відреагувати. Адже проблема полягає не лише у тому, що відбулося втручання в автономію Могилянки, а й у тому, що за два роки на посаді Шкарлет так і не продемонстрував жодної візії та розуміння, що робити з системою освіти,
– написала Совсун.
Нардепка зауважила, що до акції, окрім Києво-Могилянської академії, долучились КПІ та НАУ. Совсун наголосила, що надіслала проєкт постанови задля підписання усім народним депутатам.
Студенти Києво-Могилянки планують страйкувати аж до звільнення Шкарлета
Зазначимо, що студенти Києво-Могилянської академії наголосили, що продовжуватимуть свій страйк аж до того часу, поки Шкарлет не покине посаду міністра. Активісти повідомили, що прем'єр-міністр Шмигаль вислухав їхнє прохання щодо глави Міносвіти. У Кабміні чекають ще на письмове звернення.
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Що відомо про скандал у Києво-Могилянській академії:
- "Києво-Могилянська академія" провела вибори президента, проте під час голосування зафіксували порушення.
- До приміщення, де розташовувалася виборча дільниця, увірвалися невідомі люди у масках.
- 28 січня оприлюднили повідомлення, що за результатами голосування ексміністр освіти та науки та експрезидент НаУКМА Сергій Квіт отримав 235 голосів.
- МОН не визнало результатів голосування та оголосило новий конкурс на президента.
- Тим часом студенти Києво-Могилянської академії оголосили безстроковий страйк. Вони не ходять на заняття.
- Нараду у виші відвідав прем'єр Денис Шмигаль. Постанову про перевибори вирішили скасувати.
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Частина тексту публікації Інни Совсун:
Попри те, що вчора було прийняте рішення про скасування нових виборів в Національний університет "Києво-Могилянська академія" – студенти все одно прийшли на протест сьогодні вранці. Вони прийшли з єдиною вимогою – відставка міністра Шкарлета. Цю вимогу я всіляко підтримую.
Саме тому вчора я подала на реєстрацію проєкт постанови про відставку Сергія Шкарлета – надіслала її на підписання усім народним депутатам. Тепер уважно слідкую, чи з’являться там підписи депутатів з монобільшості. Адже вони написали у фейсбуці про підтримку Могилянки, але їхня головна функція – приймати відповідні рішення у залі парламенту. (Станом на зараз – жодного підпису від представників фракції "Слуга народу" немає.)
За результатами акції прем'єр-міністр Шмигаль зустрівся зі студентами у Кабміні, але жодної конкретики. Що студенти почули? Лише загальні фрази про те, що він розпочне політичні консультації з Верховною Радою. Ми готові всіляко долучитися до цих консультацій та пояснити, чому Шкарлету терміново потрібно у відставку.