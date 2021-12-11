Верховний Суд не витримав, – Ситник про справу Вовка

Очільника Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка уже притягнули до відповідальності. Проте наразі проблеми є з рішенням Вищої ради правосуддя.

Про це в авторській програмі "Перші особи" з Оленою Трибушною на 24 каналі розповів директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник. У відповідь на питання щодо справи Вовка, він сказав: "Притягнення до відповідальності – якраз з моменту оголошення підозри".

Не пропустіть Суд продовжив арешт брату скандального Вовка

Від ситуації в ОАСК втомилися

"Єдине, ми не можемо нічого зробити, тому що якраз Вища рада правосуддя унеможливлює його (Вовка – 24 канал) доставку до суду, арешт, затримання", – сказав Артем Ситник.

За словами директора НАБУ, генеральна прокурорка двічі зверталася до Вищої ради правосуддя саме в частині і відсторонення, і обрання запобіжного заходу судді.

Навіть Верховний Суд не витримав і на пленумі дав оцінку тому, що відбувається в ОАСК. У них також була публічна дискусія з Вищою радою правосуддя. Всі вже втомилися від цього і всі чекають, що все ж таки це закінчиться і стандарти правосуддя будуть зовсім інші,

– зазначив Артем Ситник.

Справа судді ОАСК Вовка: коротко

Ще у 2019 році опублікували так звані "плівки Вовка", де чути, як судді Окружного адміністративного суду Києва домовляються про конкретні судові рішення. Суддя Павло Вовк з колегами нібито планував повністю контролювати судову гілку влади.

НАБУ оголосило судді про підозру 1 липня 2020 року. Згодом його оголосили в розшук, натомість Вовк зазначав, що "не переховується" від слідства.

Наприкінці вересня 2021 року Вовка оштрафували на 4 540 гривень. Причина – постійна неявка до суду.

З 1 грудня в Україні почала роботу Етична рада – орган, що перевірятиме на доброчесність кандидатів та членів Вищої ради правосуддя.