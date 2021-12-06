Верховний Суд остаточно підтвердив вирок Віктору Януковичу за держзраду

Верховний Суд залишив без змін вирок експрезиденту Віктору Януковичу у справі про державну зраду. Апеляцію адвокатів залишили без задоволення.

Рішення щодо касаційних скарг адвокатів судді оголосили 6 грудня. Вони постановили залишити без змін вирок Оболонського райсуду Києва від 24 січня 2019 року, а також ухвали апеляційних судів.

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ВС відмовив у відводі одного з суддів, як це просили адвокати

Суд ухвалив вирок Оболонського райсуду Києва, ухвалу Київського апеляційного суду стосовно Януковича Віктора Федоровича залишити без зміни, а касаційні скарги залишити без задоволення. Постанова є остаточною та оскарженню не підлягає,

– оголосив головуючий суддя.

Під час засідання ВС розглянув заяву Віктора Януковича про відмову від адвокатів, а також клопотання про відвід одного з суддів – Миколи Мазура. У цьому відмовили.

Янукович хотів відмовитись від адвокатів

Президент-втікач хотів відмовитись від державного адвоката та платних. Янукович заявив, що шукає адвоката, який би продовжував його захищати під час розгляду касаційних скарг. Суд, своєю чергою, просили оголосити перерву у розгляді на час пошуків нового захисника.

Янукович хоче сконцентруватись на позові до ЄСПЛ

Засуджений за держзраду Янукович заявив , що розглядає "альтернативний варіант" своєї участі у процесі і начебто навіть звернувся до посольства України, аби отримати український закордонний паспорт.

Адвокат Віталій Сердюк у фейсбуці написав, що адвокатів відкликали "через неможливість забезпечити права на захист". Мовляв, тепер його клієнт хоче сконцентруватись на позовах до міжнародних інстанцій, зокрема, Європейського суду з прав людини, а також справах щодо Майдану.

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Коротко про вирок Януковичу за держзраду:

У січні 2019 року Віктора Януковича засудили до 13 років ув'язнення за державну зраду.

Також мовилось про співпрацю з Росією щодо ведення агресивної війни проти України.

Захисники експрезидента кілька разів подавали апеляції на це рішення. Останнє звернення надійшло до Верховного Суду.

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