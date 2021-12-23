Верховний Суд викликає Зеленського за позовом Порошенка

Петро Порошенко подав адміністративний позов проти Володимира Зеленського. Тепер чинного президента викликають на судове засідання.

Про це у своєму фейсбуці повідомив Ігор Головань, адвокат п'ятого українського президента. "Повістка Президенту Зеленському. Публікую завчасно", – написав він.

Читайте також Це не вигода Порошенка, – ветеран АТО про війну на Донбасі

Що повідомив захисник Порошенка

В оприлюдненому документі мовиться про те, що Зеленського справді викликають у Верховний суд. Все через позов, який проти чинного президента подав Порошенко. Адміністративна справа стосується "визнання його бездіяльності протиправною та зобов'язання вчинити певні дії".

Судове засідання відбудеться аж 28 лютого. Попередньо воно має розпочатися о 15:00. Головуючою суддею призначили Гончарову Ірину Анатоліївну.



Адвокат Порошенка показав фото повістки / Фото з фейсбук-сторінки Голованя

Раніше Порошенку оголосили про підозру

Напередодні п'ятому українському президенту оголосили про підозру в кримінальному провадженні щодо вугілля з окупованого Донбасу. Правоохоронці вважають, що він міг перебувати у змові з вищим керівництвом Росії.

Підозру не змогли передати особисто, оскільки зараз політик перебуває не в Україні. Втім, 23 грудня лідера "Європейської солідарності" викликали на допит в ДБР.

Оскільки він за кордоном, то не й не зміг туди прийти, про що попередив у відеозверненні. Натомість у відомство навідалися адвокати Порошенка.