Верховний Суд залишив без змін вирок екскерівнику Херсонської ТЕЦ

Вирок колишньому керівнику Херсонської ТЕЦ залишили без змін. Богдана Педченка визнали винним у зловживанні службовим становищем, що призвело до багатомільйонних збитків.

Відповідне рішення щодо Педченка 13 грудня прийняв Верховний Суд України. Він вирішив не змінювати вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати ВАКС.

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Вирок екскерівнику Херсонської ТЕЦ не змінили

Верховний Суд залишив без змін вирок, яким Богдана Педченка визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало багатомільйонних збитків,

– йдеться у повідомленні.

У суді погодилися з доказами прокурора та залишили чинним вирок у вигляді 5 років ув'язнення.

Ця постанова є остаточною та оскарженню не підлягає.

До слова, у спеціалізованій антикорупційній прокуратурі нагадали, що керівник ПАТ "Херсонська ТЕЦ" вчинив зловживання службовим становищем. Всупереч закону він надав ТОВ "Квадро-Фінанс" 8,7 мільйона гривень безвідсоткової грошової допомоги.

Попередні рішення суду щодо Педченка: що відомо

У липня 2020 року ВАКС визнав колишнього посадовця винним у вчиненні злочину та призначив покарання у вигляді 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю протягом 3 років.

15 березня 2021 року Апеляційна палата ВАКС підтримала позицію прокурора САП та відмовила стороні захисту у задоволенні апеляційної скарги. Тобто вирок першої інстанції залишили без змін.

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Уривок з допису САП:

13 грудня 2021 року Верховний Суд залишив без змін вирок Вищого антикорупційного суду та ухвалу Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, якими колишнього керівника ПАТ "Херсонська ТЕЦ" Богдана Педченка визнано винуватим у зловживанні службовим становищем, що завдало багатомільйонних збитків.

Як вже повідомлялось, керівник ПАТ "Херсонська ТЕЦ" вчинив зловживання службовим становищем, всупереч закону надавши ТОВ "Квадро-Фінанс" 8,7 млн гривень безвідсоткової грошової допомоги.

Верховний Суд погодився з доводами прокурора та залишив без змін вирок суду першої інстанції, залишивши для колишнього службовця покарання у виді 5 років позбавлення волі.

Постанова Верховного Суду є остаточною та оскарженню не підлягає.