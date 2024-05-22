Версії загибелі президента Ірану Раїсі: як цим намагається скористатися Росія

В Ірані 19 травня загинув у авіакатастрофі президент країн Ібрагім Раїсі. Відомо, що через негоду вертоліт американського виробництва Bell 212, на борту якого перебував високопосадовець, розбився в горах.

Несподівана смерть президента Раїсі стала потрясінням для багатьох тисяч іранців, які вийшли на вулиці, щоб проститися з ним. Водночас як розповів 24 Каналу політтехнолог Михайло Шейтельман, ця подія спричинила появу кількох, навіть абсурдних, версій причин загибелі президента Ірану.

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Раїсі "вбили" американські санкції

Один з іранських високопосадовців заявив, що через санкції, які були запроваджені проти Ірану, США не поставляли йому комплектування для вертольотів. Саме тому гелікоптер, на якому летів Раїсі, не впорався з негодою, відтак, президента Ірану фактично "вбили" американці.

Цю версію підхопили американські коментатори та активно обговорюють її, розмірковуючи, чи ефективні санкції проти Ірану,

– наголосив політтехнолог.

Несподівано цю версію підтримав і глава МЗС Росії Сєргєй Лавров. Він підтвердив, що Раїсі "вбили" санкції США проти Ірану. Також він продовжив думку, зазначивши, що Сполученні Штати так вчиняють не тільки проти Ірану – натякнувши на Росію. Мовляв, можуть загинути російські мирні громадяни, які будуть літати на застарілих літаках.

Лавров, на думку Шейтельмана, намагається прикритися мирним населенням, щоб Росії надали запчастини для літаків. В цьому сенсі росіянам можна дати пораду, взагалі не літати на вкрадених західних літаках.

"Падіння вертольота, під час якого загинув Раїсі, це попередження для всіх жителів Росії – з вами може статися таке саме", – зауважив він.

Теорія змови

В Ізраїлі з'явилась версія, що за штурвалом вертольота, на якому загинув Раїсі, сидів ізраїльський пілот з Моссаду Елі Коптер. Це доволі поширені ім'я та прізвище в цій країні, хоча зрозуміло, що ці два слова разом звучать як "гелікоптер". Тому в Ізраїлі вигадали такий жарт.

Проте в Росії його сприйняли серйозно. У програмі російського пропагандиста Владіміра Соловйова було показано фрагмент програми з французького телеканалу, де озвучувалась саме ця версія.

В студії у Соловйова почали серйозно обговорювати версію, що, нібито, "Ізраїль вбив Раїсі" та те, що "ізраїльтянам все дозволено",

– розповів політтехнолог.

Крім того, опозиційне видання "Досьє" опублікувало матеріал з компроматом на нового міністра оборони Росії Андрєя Бєлоусова. Зокрема там вказано, що він у 2018 році, коли був радником Путіна, продав свою розкішну віллу в Італії якомусь громадянину Великої Британії, на прізвище Левіну.

"Проте є нюанс: документ на це прізвище використовували агенти Моссаду, які в Дубаї вбили одного з керівників ХАМАС у 2013 році. Тобто Бєлоусов продав свою віллу агентам Моссаду. Його 14 травня призначено міністром оборони, а вже 19 травня падає вертоліт з президентом Ірану на борту. Не думаю, що це збіг", – зазначив Шейтельман.

Божественне провидіння

Оскільки Іран є релігійною державою, то саме така смерть Раїсі означає для всіх іранців, – це божественний знак, що в країні відбувається щось не так.

"Водночас в Ірані мають відбутися за півтора місяця вибори. Зазвичай виборчі процеси в країні пов'язані з величезними протестами. А що відбудеться під час майбутніх виборів, коли з'явився знак, що Раїсі нібито "неправильно керував державою", можна тільки уявити", – відзначив Михайло Шейтельман.

Смерть президента Ірану: коротко