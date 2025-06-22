Командир вертолітної ескадрильї зізнався, який західний літак мріє освоїти

Командир вертолітної ескадрильї хоче опанувати керування західним ударним вертольотом AH-64 Apache. Але поки що армійська авіація України не оснащена сучасною технікою.

Причина цього – у відсутності повноцінно функціональної військової системи. Детальніше про це 24 Каналу розповів підполковник, командир вертолітної ескадрильї 11 окремої бригади армійської авіації "Херсон" Андрій Горецький.

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Чому армійська авіація наразі не має сучасної техніки

Андрій Горецький має досвід польотів на всіх типах вертольотів, що перебувають на озброєнні армійської авіації: Мі-2, Мі-8, Мі-8МТ, Мі-8МСБ, Мі-24. Його улюблений тип – це Мі-24, бойовий ударний вертоліт.

Якби він мав можливість випробувати іноземну техніку в бойових умовах, то обрав би американський основний ударний вертоліт AH-64 Apache. Пілот хотів би протестувати його саме в бойовій ситуації, щоб переконатися, що вертоліт працює так, як і має працювати.

Я не те, що сподіваюсь, я впевнений, що саме так і буде,

– наголосив він.

Андрій має своє бачення того, чому армійська авіація поки що не до кінця оснащена сучасною технікою. За його словами, коли в Україні запрацює повноцінна військова система, інтеграція армійської авіації буде фінальним етапом. Саме тоді, на його думку, і з'являться AH-64 Apache.

Сполучені Штати мають у своєму арсеналі також багатоцільовий вертоліт Black Hawk – це транспортно-бойова машина, здатна як перевозити десант, так і завдавати ударів. Натомість AH-64 Apache – це суто бойовий ударний вертоліт із сучасним озброєнням, бронюванням та системами захисту. Це справжня бойова машина.