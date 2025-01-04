Впав і загорівся: у Росії розбився військовий гелікоптер Мі-28

В перший день нового року у Воронезькій області розбився військовий гелікоптер. Ідеться про вертоліт Мі-28.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російський телеграм-канал.

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У Росії розбився Мі-28

У російському пабліку пишуть, що 1 січня військовий гелікоптер Мі-28 впав і спалахнув у Воронезькій області. Там вказали, що це сталося близько 6-ї години вечора в полі в Кам'янському районі.

В російському телеграм-каналі також розповіли про екіпаж, який перебував на борту.

За їхніми словами, на борту було два члени екіпажу — вони загинули, розповіли джерела пабліка в екстрених службах регіону.

Там вказали, що вертоліт зазнав аварії за 250 кілометрів від лінії фронту. Також вказується, що невідомо, що спричинило аварію.

До слова, що це вже не перша втрата гелікоптера ворогом за останні кілька днів. Так, нещодавно ракетні "Магури" у Чорному морі уразили три гелікоптери Росії: два знищено та один пошкоджено.