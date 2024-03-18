Вибух гелікоптера у Придністров'ї: хто відповідальний за інцидент

У так званому Придністров'ї 17 березня заявили про атаку на військову частину дрона-камікадзе. Внаслідок чого вибухнув вертоліт Мі-8, який був розташований там.

Традиційно росіяни, повідомивши про інцидент, звинуватили у ньому Україну. Журналіст-розслідувач RISE Moldova Володимир Тхорик в етері 24 Каналу пояснив, що за все, що відбувається у так званому Придністров'ї, відповідає Росія.

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Хто стоїть за знищенням вертольота

Військову частину в Тирасполі у невизнаному Придністров'ї атакував дрон-камікадзе. Внаслідок удару був знищений багатоцільовий вертоліт Мі-8. Наразі слідчий комітет ПМР розслідує диверсію.

У придністровських джерелах кажуть, що дрон прилетів з території України, тому що там неподалік український кордон. Але потрібно пам'ятати, що у східних регіонах Молдови розташоване угруповання російських військ – близько 1000 осіб – так званий "Західний воєнний округ",

– наголосив Володимир Тхорик.

Тобто в Молдові перебуває російська армія, яка воює з Україною. На ній і тримається окупаційна адміністрація у невизнаному Придністров'ї.

"Все, що відбувається у Придністров'ї, зокрема порушення прав людей, – це відповідальність Росії. Таким є рішення Страсбурзького суду, оскільки Росія більш як 30 років тому окупувала східні регіони країни, і ця окупація продовжується, зокрема, завдяки військовій присутності Росії. Тому якщо там стоїть або літає літак – його рано чи пізно підірвуть росіяни", – підкреслив журналіст-розслідувач.

Досі достеменно невідомо, кому саме належав цей літак – чи російській, чи так званій придністровській армії. Втім зазвичай бенефіціаром всієї техніки, яку проти волі Молдови розміщують у Придністров'ї, є Росія.

Вибух у Придністров'ї: контекст