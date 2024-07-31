Україна, ймовірно, вперше уразила російський вертоліт Мі-8 дроном. Це трапилось далеко від лінії зіткнення.

Подія трапилась 31 липня 2024 року. Український журналіст розповів, що вертоліт невдало приземлився під Донецьком.

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Що відомо про ураження Мі-8 українським дроном

Спочатку у моніторингових телеграм-каналах написали, що, ймовірно, російський Мі-8 "приземлила" їхня ж ППО.

Проте згодом російські пропагандисти визнали, що їхній вертоліт могла уразити Україна. За їхніми даними, повітряне судно належало росгвардії.

Сталося це на великій відстані від лінії фронту. Схоже, це перший випадок збиття вертольота за допомогою БпЛА,

– заявив Денис Казанський.

До речі, російські пропагандисти в телеграм-каналах визнали, що дальність від лінії бойового зіткнення "дуже істотна".

Також росіяни заявили, що даних про екіпаж Мі-8 ще немає.

Ймовірне місце "приземлення" Мі-8 під Донецьком: дивіться відео

До речі, 26 липня ЗСУ вдарили по аеродрому "Саки" в тимчасово окупованому Криму, де окупанти тримали свою авіацію. Згодом супутникові знімки показали темні плями на одній із частин аеродрому, де базувалися літаки Су-30.