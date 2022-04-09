Вертоліт, ракета та новий ударний безпілотник окупантів: як українські військові захищають небо

Російські війська планували взяти під свій контроль повітряний простір в Україні. Але і там зазнали невдачі, коли кожен день українські захисники збивають їх літальні апарати.

Чергову партію техніки ворога була збита бійцями Повітряних сил ЗСУ 8 квітня. офіційно підтверджено про як мінімум три знешкоджені цілі – крилату ракету, безпілотник та один вертоліт.

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При цьому збивають російські гелікоптери не лише Повітряні сили. Ще один ворожий вертоліт збили військові з Операції об'єднаних сил на Сході.

Ударні групи бомбардувальної та штурмової авіації під прикриттям винищувачів продовжують завдавати ракетно-бомбові удари по окупаційних військах.

Новітній безпілотник став металобрухтом

Українські військові похвалилися і збитим ще 7 квітня безпілотником. Виявилося, що це "Оріон" – новітній ударний БпЛА окупантів. Він може нести як ракетне озброєння, так і кориговані бомби.

Нове озброєння

8 квітня Повітряні сили врешті отримали першу допомогу від країн-партнерів НАТО – зенітний ракетний комплекс С-300, який найближчим часом стане на озброєння. Цю систему Україні передала Словаччина. Її транспортування тривало два дні та трималося в секреті. І лише коли система опинилася на території України, про неї повідомили офіційно.