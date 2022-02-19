Вертольоти та штурмовики: супутники показали нові фото російської техніки біля кордонів України

Приватна компанія Maxar Technologies зі США цього тижня побачила нове скупчення військ Росії біля кордонів Ураїни. Мовиться про Білорусь, окупований Крим та захід Росії.

Дослідники стверджують, що нещодавно в кількох місцях біля українського кордону Росія розгорнула транспортні та ударні вертольоти. На фото видно, що на північний захід Білорусі прибули щонайменше 50 гелікоптерів, ще близько 20 розгорнули на території Росії.

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На супутникових знімках видно 32 штурмовики Су-25, системи протиповітряної оборони С-400, техніку сухопутних військ і безпілотники на аеродромі Лунинець у Білорусі, всього в 30 милях на північ від кордону з Україною,

– повідомив журналіст Крістофер Міллер.



Війська Росії стоять біля кордону з Україною / Фото Maxar Technologies

За його словами, фото зробили 14 лютого.



Супутники показують нові докази російської агресії / Фото Maxar Technologies

Відтак, зараз в окупованому Криму є 70 вертольотів, більше 60 вперше помітили минулого тижня на авіабазі біля озера Донузлав.



Росія продовжує нарощування / Фото Maxar Technologies

На аеродромі Міллерово в Ростовській області Росії, що приблизно за 16 кілометрів від кордону з Україною, розгорнули новий вертолітний підрозділ і бойову групу. Вона налічує танки, БТРи та допоміжну техніку.



Окупанти нарощують війська поблизу України / Фото Maxar Technologies

Загострення на Донбасі

Окупанти продовжують провокації на Донбасі, намагаючись у всьому звинуватити Україну. Президент під час виступу на конференції у Мюнхені заявив, що нині поблизу кордонів України сконцентровано 150 тисяч військ Росії. За його словами, система безпеки потребує оновлення.

Мирне населення потрапляє під обстріли терористів. А 19 лютого навіть нардепи та урядовці, а також представники на одній з позицій вони потрапили під обстріл, тож їх екстрено перевели в укриття.

Україна спростовує фейки бойовиків. Так, у МЗС заявили, що інформація про українські снаряди в Ростовській області є неправдою. У штабі Операції об'єднаних сил також відреагували на ситуацію, наголосивши, що Україна не стріляє.

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