На весіллі "гуляла вся Україна": експрокурору Ільницькому намагалися вручити повістку, – ЗМІ

Експрокурору Ростиславу Ільницькому нібито намагалися вручити повістку до ТЦК. Представники військкомату прибули за місцем фактичного проживання військовозобов'язаного.

Про це повідомляє видання з посиланням на власні джерела. До будинку Ільницького представники ТЦК нібито прийшли увечері 20 жовтня.

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Ільницькому нібито вручили повістку

Співробітники Личаківсько-Залізничного об'єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки увечері 20 жовтня прибули до будинку експрокурора Ільницького. Йому нібито вручили повістку.

Документи щодо прибуття Ільницького до військкомату оформлювали також у Личаківсько-Залізничному ТЦК.

Згодом у ЗМІ уточнили, що повістку Ільницькому все ж не вдалося вручити, тому її залишили у поштовій скриньці.

Скандальне весілля, на якому "гуляла вся Україна"

12 жовтня у мережі з'явилася інформація про гучне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та ексспівробітниці ДБР Роксолани Москви. Молодята замовили торт, висотою близько 2 метрів. Журналісти встановили, що він коштував близько 100 тисяч гривень. Шокував українців і розмах весілля, адже на нього запросили кілька зірок. Відомо, що гостей розважали Григорій Решетник, Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо.

У мережі на таке розкішне весілля відреагували критикою. Українці засудили таке "гуляння" під час повномасштабної війни, а також розкритикували співаків і телеведучого, які виступали на ньому.

На скандал відреагували й в ДБР. Там наголосили, що Роксолана Москва не працює у відомстві вже близько 2 років. Тетяна Сапьян наголосила, що ДБР не може нести та не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за вчинки своєї колишньої співробітниці.

Особливо мережу обурили слова ведучого Григорія Решетника про те, що на весіллі "гуляє вся Україна". Він прокоментував цей інцидент і наголосив, що любить свою роботу.

Як повідомляють у мережі, у перший день на весіллі було близько 300 гостей. Другого дня зібралося ще близько 500 осіб.

Редакціязвернулася з запитом до Львівського обласного ТЦК та СП, аби отримати коментар щодо того, чи дійсно Ростиславу Ільницькому вручили повістку.