На весіллі "гуляла вся Україна": експрокурору Ільницькому намагалися вручити повістку, – ЗМІ
Джерело:"Еспресо"
Експрокурору Ростиславу Ільницькому нібито намагалися вручити повістку до ТЦК. Представники військкомату прибули за місцем фактичного проживання військовозобов'язаного.
Про це повідомляє видання з посиланням на власні джерела. До будинку Ільницького представники ТЦК нібито прийшли увечері 20 жовтня.
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Ільницькому нібито вручили повістку
Співробітники Личаківсько-Залізничного об'єднаного районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки увечері 20 жовтня прибули до будинку експрокурора Ільницького. Йому нібито вручили повістку.
Документи щодо прибуття Ільницького до військкомату оформлювали також у Личаківсько-Залізничному ТЦК.
Згодом у ЗМІ уточнили, що повістку Ільницькому все ж не вдалося вручити, тому її залишили у поштовій скриньці.Редакція 24 Каналу звернулася з запитом до Львівського обласного ТЦК та СП, аби отримати коментар щодо того, чи дійсно Ростиславу Ільницькому вручили повістку.
Скандальне весілля, на якому "гуляла вся Україна"
- 12 жовтня у мережі з'явилася інформація про гучне весілля колишнього прокурора Ростислава Ільницького та ексспівробітниці ДБР Роксолани Москви. Молодята замовили торт, висотою близько 2 метрів. Журналісти встановили, що він коштував близько 100 тисяч гривень. Шокував українців і розмах весілля, адже на нього запросили кілька зірок. Відомо, що гостей розважали Григорій Решетник, Оля Полякова, Олександр Пономарьов та Дзідзьо.
- У мережі на таке розкішне весілля відреагували критикою. Українці засудили таке "гуляння" під час повномасштабної війни, а також розкритикували співаків і телеведучого, які виступали на ньому.
- На скандал відреагували й в ДБР. Там наголосили, що Роксолана Москва не працює у відомстві вже близько 2 років. Тетяна Сапьян наголосила, що ДБР не може нести та не несе жодної юридичної чи моральної відповідальності за вчинки своєї колишньої співробітниці.
- Особливо мережу обурили слова ведучого Григорія Решетника про те, що на весіллі "гуляє вся Україна". Він прокоментував цей інцидент і наголосив, що любить свою роботу.
- Як повідомляють у мережі, у перший день на весіллі було близько 300 гостей. Другого дня зібралося ще близько 500 осіб.