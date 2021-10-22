Весільні гроші, – "слуга" пояснив мільйон у своїй декларації
Джерело:24 канал
"Слуга народу" Олексій Устенко задекларував понад 1 мільйон гривень доходу. Зазначив, що це грошовий подарунок від батька йому та дружині.
Про це Устенко сказав в ефірі авторської програми Катерини Соляр "Перехресний допит" на 24 каналі. Він пояснив свої статки, зазначивши, що це гроші з весілля.
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Звідки в Устенка мільйон
У декларації Олексія Устенко вказано подарунок у розмірі 1 074 150 гривень.
"В нас був подарунок на весілля ще у 2018 чи 2019 році. Точно не пам'ятаю. Був подарунок на весілля і був подарунок від батьків, якщо це мається на увазі. Потім більше ніяких подарунків не було", – сказав нардеп.
Мільйон нардепові подарував батько / Скриншот з декларації
Скандальні декларації нардепів
- Колишній регіонал Володимир Кацуба, який зараз є головою Харківської райради, задекларував 7 земельних ділянок лише за місяць.
- Нардеп від ОПЗЖ Михайло Папієв купив маєток у Чернівцях за понад 4 мільйони. Його площа – понад 500 квадратних метрів.
- "Слуга народу" Анна Колісник, яка втрапила у скандал через "бажання валити з країни", не задекларувала 4 мільйони.
- У Харкові суддя купив елітний кросовер. Заплатив за нього приблизно мільйон.