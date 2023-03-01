Весна прийшла і зів'яли мрії пропагандистів: мережа вибухнула мемами 1 березня

Російські пропагандисти залякували весь світ зимою 2022 – 2023. Вони істерично розповідали, що Україна не переживе сезон. Водночас весну Україна зустріла зі світлом, теплом та абсолютною вірою у перемогу.

Рідних українці вітають теплими картинами з котиками та пролісками. Пропагандисти також не залишилися без "привітань". Їм адресували чимало мемів.

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Російські загарбники сподівалися, що холод стане їхнім козирем. Зиму називали останньою зброєю Кремля. Окупанти обстрілювали критичну інфраструктуру та намагалися заморозити українські міста й села. Однак ми вже знаємо: росіяни не можуть реалізувати жодного свого плану.

Незламні українці відповіли мемами.



Російські пропагандисти роками верещать, що Україна замерзне / "Баба і кіт"

Весна прийшла, й принесла російським окупантам ще більше втрат. Генштаб ЗСУ 1 березня традиційно оновив статистику ліквідованих загарбників. Тепер на концерті у Кобзона – вже 149 890 окупантів.

Окупанти сподівалися взяти Київ за 3 дні, але…

Європа також підвела російських пропагандистів. Взяла й не замерзла.

Якщо чуєте якісь дивні неприємні звуки, ймовірно, це долітає скигління Соловйова та його "колєг".

Українці – незламні. Ми ще не перемогли, але Росія вже програла. Зберігаємо спокій та вимикаємо генератори.