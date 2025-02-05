Чого чекати від погоди навесні: метеорологиня дала свій прогноз

Взимку 2025 року в Україні спостерігаються аномально високі температури. Навесні погода також очікується теплою.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповіла Віра Балабух – завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС.

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Якою буде весна у 2025 році

Відповідно до останніх розрахунків світових центрів погоди, весна в Україні також очікується теплою, на 1 – 2 градуси вищою за норму. Проте можливі й затоки холоду,

– розповіла метеорологиня.

Проведені дослідження показують, що кількість хвиль холоду і різких похолодань в Україні весною змінюється несуттєво.

Водночас у цьому році рано починається вегетаційний період. Такі процеси у квітні та особливо у травні можуть бути дуже небезпечними й завдати великих збитків урожаю.

У відповідь на питання, коли очікувати настання метеорологічної весни, Віра Балабух зазначила, що це явище починається, коли спостерігається стійкий перехід середньої за добу температури повітря через 0 градусів у сторону підвищення.

За словами метеорологині, глобальне потепління суттєво вплинуло не лише на тривалість зими, а й на початок весни, який змістився на більш ранні строки порівняно з серединою і навіть кінцем минулого століття.

У деякі роки в нас взагалі температура повітря може не опускатись нижче 0 градусів на тривалий період. Тож можна говорити, що осінь плавно переходить у весну, оминаючи стадію зими,

– каже Балабух.

За її словами, саме такі процеси ми спостерігаємо цього року в Україні у багатьох регіонах.