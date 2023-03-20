Загальний весняний наступ Росії наближається до кульмінації: аналіз ситуації на фронті від ISW

Загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до своєї кульмінації. Тому Україна має хороші можливості для відновлення ініціативи та початку контрнаступу на критично важливих ділянках лінії фронту.

Таку думку висловили в Інституті вивчення війни. Аналітики додали, що в районі Бахмута "вагнерівці" також не можуть досягти бажаного результату.

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Замість "великого наступу" мають лишень великі втрати

Аналітики зазначили, що заяви українських військових щодо темпів та перспектив поточних російських наступальних операцій, ймовірно, свідчать про те, що загальний російський весняний наступ може наближатися до кульмінації. Зокрема, речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий нещодавно повідомив, що Росія не може зібрати достатньо сил для свого "великого наступу" на Донбасі.

Вороги не можуть захопити Бахмут. Наступ найманців Пригожина в районі цього міста, ймовірно, також наближається до завершення.

Російські загарбники намагаються забезпечити хоч якісь здобутки на інших позиціях уздовж лінії фронту, зокрема, в районах Авдіївки та Вугледара. Речник Сил оборони Таврійська України полковник Олексій Дмитрашківський пояснив, що окупанти відчайдушно атакують Авдіївку, намагаючись відвести українські резерви від західної частини Донецької області.

Крім того, втрати агресорів на Донбасі суттєво ростуть. Про це свідчить статистика Генштабу, а також те, що зовсім нещодавно біля Авдіївки противники втратили цілу роту особового складу.

Спеціальне відновлення наявних підрозділів для розгортання у Вугледарі, а також очевидне створення спеціальних формувань підбригадного ешелону свідчить про те, що бойові можливості Росії на заході Донецької області значно погіршуються. Таким чином, загальний російський весняний наступ, ймовірно, наближається до кульмінації,

– зазначили аналітики.

Фахівці ISW стверджують, що зараз Україна має хороші можливості для відновлення ініціативи та початку контрнаступу на критично важливих ділянках нинішньої лінії фронту. Адже, якщо 300 000 мобілізованих не дадуть Росії вирішальну перевагу в наступі на Україну, то, малоймовірно, що залучення додаткових сил у майбутньому допоможе досягти до кардинально іншого результату цього року.

До слова, морально-психологічний стан загарбників погіршується. Окупанти буквально не витримують на фронті. Періодично доходить і до самогубства.

Зокрема у перехопленій українською розвідкою розмові, окупант розповідає, що у війську загарбники "живуть своїм життям". Мовляв, ось один, наприклад, прийшов з наряду, взяв автомат і прострелив собі голову.