Росія планувала стратегічні операції на 8 напрямках фронту: генерал сказав, що пішло не так

Після потепліня піхотним підрозділам стало легше виконувати частину операцій на фронті. Росіяни хотіли використати погоду для посилення штурмових дій, але їм це не вдалося.

Варто лише згадати, що ворог десятки разів звітував про нібито захоплення Покровська. Як зауважив 24 Каналу генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, ситуація справді складна, але Збройні Сили протистоять окупантам.

Чому весняний наступ Росії провалюється?

"Ворог намагався провести тактичні й стратегічні операції щонайменше на 8 напрямках від Слобожанщини до Гуляйполя, Херсона. Тобто по всій лінії фронту", – додав генерал армії.

Україна має успіхи на півдні та на Дніпропетровщині, там відомо про звільнення частини територій. Такі дії підтверджують, що у росіян є серйозні проблеми, осіння, зимова, а тепер весняна кампанії – провалюються. Одна з ключових причин полягає у відсутності глибоких, системних, професійних резервів.

На пріоритетних напрямках ми проводимо контрудари, ворог зазнає втрат. За тиждень Росія втрачає близько 11 тисяч знищених або поранених бійців. Це колосальна кількість,

– наголосив Микола Маломуж.

Для Кремля такі втрати є серйозною проблемою, їх намагаються якось компенсувати, але перспектив для глобальних операцій немає. Можемо говорити лише про локальні просування. Ба більше, звільнення території показує, що Україна має модель дій, стратегічний план.

Зверніть увагу! З початку контрнаступу на півдні Україна деокупувала близько 470 квадратних кілометрів території. Головнокомандувач ЗСУ запевнив, що українське військо продовжить нищити ворога. Він зауважив, що такі успіхи – результат нестандартних дій військових.

Україна завдає успішних ударів

Сили оборони атакують тили противника. Мовиться про центри управління, навчальні центри, місця зберігання техніки, озброєння, систем радіолокації. Такі дії підривають основу для операцій ворога.

Якщо ми зможемо нарощувати темп і масштабувати удари, тоді вдасться ще більше посилити наше військо. Також важливим є нові розробки, розвиток ВПК. Все це дозволить у перспективі знищувати по 5 – 10 тисяч окупантів за день.

Така ситуація означатиме злам у війні. До цього ми маємо рухатися, і зелень на фронті росіянам точно не допоможе. Сили оборони адаптовані до весни й до літа, маємо системну модель розвідки,

– сказав генерал армії.

Американці продовжують надавати нам інформацію, працює кіберрозвідка, агентурна, дронова, партизанська. Це великі можливості, тому росіяни не зможуть приховати резерви, накопичення зброї. А саме вони стануть об'єктами наших атак, щоб зламати плани Росії на весняньо-літню кампанію.

