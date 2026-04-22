Після ракетних ударів: ветеран армії США відповів, що його найбільше вразило в Україні

Україна понад чотири роки живе у режимі війни. Навіть у мирних містах глибоко у тилу українці не є захищеними від постійних ударів ворожих дронів та ракет. Попри це ми продовжуємо жити і працювати як звичайно. І на іноземців це справляє дуже сильне враження.

Ветеран армії США Престон Стюарт, який тривалий час перебував в Україні – і на лінії фронту, і у тилу – поділився з 24 Каналом своїми враженнями щодо українців і загалом нашої країни. Він пояснив, що його найбільше надихає в Україні.

Читайте також Росія готується масовано атакувати Україну сім разів на місяць, – Сибіга

Які риси характеру українців виділяють іноземці?

Стюарт перебував на лінії фронту в Україні, де надавав допомогу підрозділам, спілкувався з військовими та записував з ними інтерв'ю.

Під час цієї поїздки найбільше виділялася нестабільність ситуації Сході. Ми проїхали до Краматорська та Слов'янська, заїжджали з півночі через Ізюм. Це єдиний шлях туди й назад. Якщо зважати на масштаб військових операцій, які там відбуваються, це дуже вузький логістичний коридор для постачання,

– наголосив він.

Потім його шлях проліг на захід, у бік Дніпра. Він був важким, тому що довелося їхати двосмуговими сільськими дорогами, а іноді й вужчими, блукаючи місцевістю, іноді без GPS, адже все глушилося. Тому доволі часто збивалися зі шляху.

"Усвідомлення того, наскільки складна ситуація на Сході прийшла, коли ми вже прибули на місце. Навіть зараз не можу цілком усвідомити, наскільки швидко люди здатні перемикатися між звичайним цивільним життям та перебуванням у зоні бойових дій", – підкреслив ветеран армії США.

Він провів кілька днів у Харкові, де пішов до торгівельного центру, схожого на той, що розташований у будь-якому місті Західної Європи чи США. Тоді були різдвяні свята і все довкола було у прикрасах і сяянні.

А наступного дня після нашого від'їзду ракета потрапила до кафе, внаслідок чого загинули мирні жителі. Це важко усвідомити, тому що я бачив, як мами гуляють із дітьми, ведуть їх до школи чи йдуть купити морозиво. Поруч багато військових, бо у країні війна. Але це важко збагнути. Я з таким не стикався,

– зазначив Престон Стюарт.

Попри те, що він служив в Афганістані, йому було важко збагнути, як українцям вдається переходити від звичайного повсякденного життя до того, що того ж дня на них падають бомби та ракети.

Зверніть увагу! Раніше Росія масовано атакувала нашу країну переважно уночі. Проте останні обстріли демонструють, що ворог змінив тактику і запускає велику кількість дронів вдень. На думку військового оглядача Василя Пехньо, на це вплинуло те, що росіяни хочуть запускати близько 1000 "Шахедів" за добу. Однак вони не мають можливостей одночасно їх запустити черед удари Сил оборони по ворожій пусковій інфраструктурі, зокрема, аеродромах. Тому окупанти змушені розтягувати пуски упродовж доби.

Водночас, за словами ветерана, річ не тільки у тому, що падають бомби та ракети, що, звичайно, є трагедією. Проте його швидше надихали люди, які щосили намагалися зробити своє життя нормальним.

Я думав про українських дітей. Вони хочуть жити нормальним життям, ходити до дитячого садочка, школи, гуляти на вулиці допізна. Але, наприклад, у Харкові вони не можуть гуляти, тому що там з вечора і усю ніч прилітають ракети,

– сказав Стюарт.

Однак попри все українці намагаються жити повноцінним життям. Вони, за словами ветерана армії США, не виглядали сумним чи жалюгідним. Навпаки – в них відчувалась стійкість.

Що відомо про масовані атаки по Україні?