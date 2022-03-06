Ветерани королівської піхоти Британії прибули до України

Все більше іноземців зголошуються боротися за Україну та вступають у лави Інтернаціонального легіону тероборони.

Колишні британські королівські морські піхотинці приїхали в Україну, щоб допомогти боротися з росіянами. Про це написав журналіст Fox News Лукас Томлінсон.

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Бен каже, що відчув себе дуже змушеним допомогти,

– написав журналіст про одного з добровольців.

Інтернаціональний легіон поповнює лави

Багато тисяч іноземців у всьому світі готові приїхати в Україну і битися проти окупантів. Кількість охочих така велика, що в Україні створили колцентр та сайт fightforua.org.

Представник посольства України у Вашингтоні повідомив, що 3000 американських добровольців відповіли на заклик України долучитися до міжнародного батальйону й протистояти силам Росії.

Допомагає не лише Європа та Америка. Відправила своїх військових і Японія, 200 нігерійців записалися до нас у добровольці.

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