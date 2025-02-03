Видали медвисновок російською мовою: ветеран війни написав скаргу мовному омбудсману

У Коростені, що на Житомирщині, 23 січня лікар виписав ветерану російсько-української війни медичний висновок російською мовою. Окрім цього, сам медичний працівник також спілкувався мовою країни-агресорки.

Унаслідок цього ветеран Михайло Мошкін вирішив написати скаргу до мовного омбудсмана. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Суспільне Житомир".

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Чому лікар видав медвисновок російською мовою

Михайло Мошкін розповів, що має третю групу інвалідності. На війну пішов добровольцем ще 25 лютого 2022 року. Воював на Харківщині, а згодом звільнився за станом здоров'я.

За результатами обстеження серця 23 січня у Коростенській міській поліклініці йому видали висновок, написаний російською мовою. Ветеран каже, попри те, що він говорив українською, лікар спілкувався російською мовою.

Для мене стало крапкою, коли він видав мені ось такий медичний висновок ворожою мовою. Я прозрів. Скільки разів я був по лікарнях, але такого не бачив. Я був і в Харкові, та де я тільки не був, але ніде не бачив, щоб висновки видавали російською мовою,

– розповідає Михайло.

Журналісти "Суспільного Житомир" приїхали до медзакладу та поспілкувалися з лікарем функціональної діагностики Русланом Михайловим. Чоловік підтвердив, що говорить з пацієнтами російською мовою та заявив, що це не суперечить українському законодавству.

Він також сказав, що спілкується українською, однак, має право говорити рідною мовою, а такою для нього є російська, оскільки він росіянин.

Директор Коростенської центральної міської лікарні Сергій Ковердун прокоментував цю ситуацію та запевнив, що вся документація і в поліклініці, і в міській лікарні ведеться українською мовою. Він додав, що провів розмову з Русланом Михайловим, а випадок назвав неприйнятним.

Ковердун підкреслив, що всі лікарі повинні розмовляти та вести документацію державною мовою. Водночас він зазначив, що варто було вжити кардинальніших заходів, але цього не зробили, оскільки лікар є талановитим та має попит серед пацієнтів.

Представниця уповноваженого із захисту державної мови Ярослава Вітко-Присяжнюк також додає, що, згідно із законодавством, комунікація з пацієнтами та ведення документації повинні бути українською мовою.

Вона спілкувалася із Михайлом Мошкіним щодо цієї ситуації, і ветеран написав скаргу на ім’я мовного омбудсмана про те, що його право на отримання послуг українською мовою порушили. За порушення закону про мову передбачена адміністративна відповідальність: на перший раз це або попередження, або штраф.

Що відомо про Руслана Михайлова

Варто зазначити, що проти Руслана Михайлова порушено кримінальну справу. В Єдиному державному реєстрі судових рішень міститься ухвала Коростенського міськрайонного суду від 25 листопада 2024 року. Номер судової справи цієї ухвали збігається із номером справи у засіданні, яке відбудеться 12 лютого у цьому ж суді, обвинуваченим там є Руслан Михайлов.

В ухвалі йдеться про те, що до суду надійшов обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості у вчиненні кримінального правопорушення за частиною 1 статті 436-2 Кримінального Кодексу України "Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників".

За цією статтею Михайлову загрожують виправні роботи терміном до двох років або пробаційний нагляд на термін до трьох років, або позбавленням волі на такий же термін. Однак, лікар каже, що не заперечував російську агресію.

Це не зовсім так. Просто я зіштовхнувся з позицією, яка широко пропагується на телебаченні, про те, що потрібно вбивати всіх росіян: жінок, дітей, старих людей. Я не приховую, що я — росіянин, це по-перше. По-друге, говорила до мене та жінка, я їй м’яко сказав, що вона не зовсім права. Але вона чомусь образилася,

– пояснює свою позицію Михайлов.

Він додає, що жінка записала розмову та передала її до СБУ. Після експертизи експерт повідомив, що Михайлов виправдовує російську агресію. Однак, лікар не погоджується з цим висновком.