Ви б'єтеся за всіх нас, – президентка Єврокомісії українцям

Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський Союз допоможе Україні зброєю. Адже зараз українці б'ються за себе та всю Європу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 8 квітня прибула з візитом у Київ. Ввечері вона дала спільний з Володимиром Зеленським брифінг, повідомляє 24 канал.

Читайте також Заявку України на вступ до Євросоюзу можуть розглянути вже влітку

Українці борються за всю Європу

Фон дер Ляєн зазначила, що зараз українці несуть смолоскип свободи для всього демократичного світу. Тому Україна отримає від Євросоюзу зброю. "1 мільярд євро ми вже дали на закупівлю зброї для Збройних Сил, однак буде ще більше", – зазначила президентка Єврокомісії.

Вона також наголосила, що ЄС допоможе українським воїнам боротися за свою свободу.

Бо ви зараз б'єтеся за всіх нас,

– зазначила фон дер Ляєн.

Згодом глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель від себе зазначив, що українці б'ються за всіх європейців. Тому найменше, що Євросоюз може зробити для України, це допомогти зі зброєю. Країні додатково виділять ще 500 мільйонів євро на необхідне озброєння.

Брифінг Зеленського та Урсули фон дер Ляєн від 8 квітня: дивіться відео