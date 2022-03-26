Чи ви чекаєте гуркіт танків, а не ракет які б'ють поруч з польським кордон, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оборонної підтримки України. Глава держави наголосив, що Україні потрібна зброя, щоб збивати російські ракети, які 26-го березня вкотре дісталися Львова.

"Україна не може збивати російські ракети з дробовиків і кулеметів"

Про це президент сказав під час звернення, до українців, повідомляє 24 канал. Зеленський заявив, що Україна не може збивати російські ракети з дробовиків і кулеметів, "яких забагато у поставках".

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Також він сказав про неможливість деблокування Маріуполя без танків та іншої бронетехніки. Глава держави наголосив на потребі в літаках.

Зеленський сказав, що Україна спалює та завойовує російські танки у війні. Та за його словами, ніхто не зрозуміє, якщо українське військо отримуватиме більше зброї з поля бою, аніж від партнерів.

"Народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи у Європі, ніж наші партнери", – заявив президент.

Він звернув увагу, що прості європейці підтримують Україну, однак політики не чують людей.

Якщо хтось не вірить – хай подивиться на актуальні опитування громадської думки у світі. А якщо не хочуть чути позицію людей – то почуйте удари російських ракет, які б'ють зовсім поруч з польським кордоном. Чи ви чекаєте гуркіт російських танків?,

– резюмував Зеленський.

Як відомо, Росія 26-го березня завдала ракетних ударів по Львову. Внаслідок ударів постраждала інфраструктура.

Спершу окупати вдарили по нафтобазі. Другий удар був по об'єкту оборонної структури. Житлові будинки не зачепило.

Також відомо, що через обстріли постраждали 5 людей. На щастя, ніхто не загинув.

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