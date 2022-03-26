Чи ви чекаєте гуркіт танків, а не ракет які б'ють поруч з польським кордон, – Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив про необхідність оборонної підтримки України. Глава держави наголосив, що Україні потрібна зброя, щоб збивати російські ракети, які 26-го березня вкотре дісталися Львова.
"Україна не може збивати російські ракети з дробовиків і кулеметів"
Про це президент сказав під час звернення, до українців, повідомляє 24 канал. Зеленський заявив, що Україна не може збивати російські ракети з дробовиків і кулеметів, "яких забагато у поставках".
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Також він сказав про неможливість деблокування Маріуполя без танків та іншої бронетехніки. Глава держави наголосив на потребі в літаках.
Зеленський сказав, що Україна спалює та завойовує російські танки у війні. Та за його словами, ніхто не зрозуміє, якщо українське військо отримуватиме більше зброї з поля бою, аніж від партнерів.
"Народи світу точно не зрозуміють, якщо поле бою в Україні буде більшим постачальником танків для захисту свободи у Європі, ніж наші партнери", – заявив президент.
Він звернув увагу, що прості європейці підтримують Україну, однак політики не чують людей.
Якщо хтось не вірить – хай подивиться на актуальні опитування громадської думки у світі. А якщо не хочуть чути позицію людей – то почуйте удари російських ракет, які б'ють зовсім поруч з польським кордоном. Чи ви чекаєте гуркіт російських танків?,
– резюмував Зеленський.
- Як відомо, Росія 26-го березня завдала ракетних ударів по Львову. Внаслідок ударів постраждала інфраструктура.
- Спершу окупати вдарили по нафтобазі. Другий удар був по об'єкту оборонної структури. Житлові будинки не зачепило.
- Також відомо, що через обстріли постраждали 5 людей. На щастя, ніхто не загинув.
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