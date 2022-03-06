Ви достатньо лояльні до Росії, – Стефанчук звернувся до депутатів з Грузії

Грузія, пояснюючи це прагматичними міркуваннями, відмовилась вводити санкції проти Росії. Голова українського парламенту Руслан Стефанчук звернувся до своїх грузинських колег.

Офіційний Тбілісі не бажає підтримувати Україну, наголосив Стефанчук, інформує 24 канал. Це начебто через те, що Росія зняла санкції з Грузії.

До теми Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Стефанчук закликав дослухатись до грузинського народу

Невже зняття санкцій з 15 грузинських виробників молока вартує нашої тисячолітньої дружби, наших спільних прагнень? Невже ви не бачите, що народ Грузії, який виходить на площі міст, підтримує Україну?

– сказав Стефанчук.

Спікер висловив впевненість, що Грузія – це не лише уряд, це – передусім гордий грузинський народ. Грузини не мовчать, коли їхні побратими – в біді. Стефанчук наголосив, що парламентарі теж не повинні мовчати, адже вони – частина народу.

Дивіться відео звернення:

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дiзнаватися важливi новини.