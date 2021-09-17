Ви – люди з великим серцем, – Зеленський привітав рятувальників зі святом

Володимир Зеленський 17 вересня привітав з днем рятувальника співробітників рятувальних служб, саперів, пілотів і всіх небайдужих до чужої біди. Президент України наголосив, що всі вони – люди з великим серцем.

Свою святкову промову Зеленський розпочав зі звернення до рятувальників, назвавши їх "дорогі наші герої".

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За словами українського президента, рятувальники без вагань ризикують собою, щоб зберегти життя іншим.

Рятувальники – люди з великим серцем. Це люди різного віку і професій, але з однаковою реакцією на чужу біду: не пройти повз, а допомогти,

– наголосив Зеленський.

Також президент відзначив рятувальників, які стали лауреатами премії "Герой-рятувальник року". Наостанок Зеленський пригадав більшість подвигів українських пожежників та рятувальників в Україні та закордоном. До прикладу, у серпні наші рятувальники допомагали гасити пожежі у Туреччині та Греції.

Зеленський наголосив, що рятувальники – справжні герої сьогодення. Їх, на відміну від акторів бойовиків, обпікає по-справжньому, вони не мають дублерів.

Шрами на обличчі та руках – це не грим. І болять вони по-справжньому. Їдкий дим, крижана вода, ніч пошуків у холодному лісі – все це не кіно. Ви – справжні герої. І коли ми кажемо "Слава Україні" – "Героям слава", це і про вас,

– підкреслив президент.

Святкова промова Володимира Зеленського: дивіться відео