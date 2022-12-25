Ви маєте бути зі світлом сьогодні, – у Yasno пообіцяли чудовий подарунок для Києва на Різдво
25 грудня 2022, 11:31Читать новость на русском
Джерело:Сергій Коваленко
Різдво кияни можуть провести зі світлом. У Yasno пообіцяли подати електроенергію у столиці на весь день.
Таку заяву зробив генеральний директор компанії YASNO Сергій Коваленко. Він побажав киянам щасливого Різдва у ці непрості часи.
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Ви маєте бути сьогодні з електрикою! Може не завжди, але достатньо для цього божевільного часу. Щасливого Різдва,
– написав Коваленко.
Актуально про ситуацію зі світлом у Києві
- Раніше у ДТЕК повідомили, що ситуація з електропостачанням у Києві та столичному регіоні лишається критичною, але певні покращення є. Так, енергетикам вдалося перерозподілити навантаження на мережу.
- Тепер Оболонь, Куренівка і Борщагівка перебувають орієнтовно в таких же умовах, як і решта міста.
- 23 грудня мер Києва повідомив, що в місті не курсуватимуть трамваї та тролейбуси. На заміну вийдуть додаткові автобуси. Усе через значний дефіцит електроенергії.
- У КМВА пояснили, що головною проблемою у Києві є не генерація, а саме доставка живлення споживачам.