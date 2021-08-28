Ви найкращі, – Зеленський привітав паралімпійців зі "врожайним" днем змагань

Національна паралімпійська збірна 28 серпня в Токіо виборола ще 5 золотих, 4 срібні та 3 бронзові медалі. Володимир Зеленський привітав українських спортсменів з таким результатом.

Президент згадав п'ятьох паралімпійців, які принесли Україні медалі найвищого ґатунку. Після 4 змагального дня Паралімпіади-2020 наша країна опинилася на 5 місці в медальному заліку.

Зверніть увагу Україна здобула рекордні 5 золотих медалей на Паралімпіаді: підсумки Ігор у Токіо 28 серпня

Зеленський привітав паралімпійців зі здобутими медалями

Глава держави підкреслив, що українські паралімпійці продовжують дивувати світ в Токіо. Зеленський привітав з "золотом":

Євгенія Богодайка;

Максима Крипака;

Михайла Сербіна;

Єлизавету Мерешко;

Дениса Дуброва.

"Ви найкращі", – наголосив президент.

Золотий медаліст Максим Крипак 28 серпня встановив новий світовий паралімпійський рекорд. Плавець подолав дистанцію 100 метрів вільним стилем за 50.64 секунди.

Текст публікації Володимира Зеленського

Паралімпійці України продовжують дивувати світ у Токіо-2020! У 4 день змагань вони здобули 12 медалей: 5 золотих, 4 срібні і 3 бронзові. Вітаю Євгенія Богодайка, Максима Крипака, Михайла Сербіна, Єлизавету Мерешко, Дениса Дуброва й усіх наших призерів! Ви найкращі!

Здобутки України на Паралімпіаді-2020