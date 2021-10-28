"Ви не у Медведчука на каналі": Радуцький і Савченко влаштували перепалку в прямому ефірі

Михайло Радуцький та Надія Савченко посварилися у прямому ефірі через питання вакцинації. Раніше екснардепку затримали в аеропорту з підробним COVID-сертифікатом.

В ефірі одного з українських телеканалів голова комітету з питань здоров'я нації Радуцький запитав Савченко, чи вона вакцинована. Екснардепка у відповідь заявила, що інформація про стан здоров'я людини – державна таємниця.

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Радуцький заперечив. Він наголосив: відомості про вакцинацію до цієї категорії не належать. Питання про щеплення не є інформацією про стан здоров'я людини.

Не маніпулюйте, ви не у Медведчука (Віктор Медведчук – 24 канал) на каналі, ви не на російському каналі. Ви вакциновані?,

– заявив Радуцький.

Савченко заявила, що відповідатиме у суді.

Скандал з Савченко та COVID-сертифікатом