"Ви не у Медведчука на каналі": Радуцький і Савченко влаштували перепалку в прямому ефірі

28 жовтня 2021 , 10:08
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Джерело:

24 канал

Михайло Радуцький та Надія Савченко посварилися у прямому ефірі через питання вакцинації. Раніше екснардепку затримали в аеропорту з підробним COVID-сертифікатом.

В ефірі одного з українських телеканалів голова комітету з питань здоров'я нації Радуцький запитав Савченко, чи вона вакцинована. Екснардепка у відповідь заявила, що інформація про стан здоров'я людини – державна таємниця.

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Радуцький заперечив. Він наголосив: відомості про вакцинацію до цієї категорії не належать. Питання про щеплення не є інформацією про стан здоров'я людини.

Не маніпулюйте, ви не у Медведчука (Віктор Медведчук – 24 канал) на каналі, ви не на російському каналі. Ви вакциновані?,
– заявив Радуцький.

Савченко заявила, що відповідатиме у суді.  

Скандал з Савченко та COVID-сертифікатом

  • Савченко та її сестру затримали у "Борисполі" з фальшивим сертифікатом про вакцинацію від коронавірусу. 
  • Підробку фахівці з Держприкордонслужби виявили завдяки програмі SafeBorder.
  • Прикордонники пояснили експолітикині, у чому проблема й закликали її дочекатися поліції.
  • Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження через використання підроблених документів.
  • Денис Монастирський наголосив, що на вчинок колишньої політикині буде "надзвичайно жорстка реакція в межах, визначених законом".
Автор: Мар'яна Бекало