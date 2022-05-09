Ви не самі, – Шарль Мішель приїхав до Одеси, щоб відсвяткувати День Європи

Глава Європейської Ради Шарль Мішель 9 травня приїхав до Одеси. Таким чином він хотів продемонструвати підтримку Євросоюзу.

Країни ЄС 9 травня відзначають своє національне свято – день Європи. З цієї нагоди політик і завітав до Одеси.

До речі Єврорада вже шукає спосіб конфіскувати російські активи й передати їх Україні, – Мішель

В Одесі можна відчути Європу

Мішель процитував слова російського поета Пушкіна, який сказав, що в Одесі можна відчувати Європу. Тому глава Європейської ради приїхав відзначати свято сюди.

Він зазначив, що сьогодні український народ захищає в Одесі свої пам'ятники від куль та ракет, а свободу – від російської агресії.

Ви не самотні. ЄС підтримує вас,

– наголосив Мішель.



Шарль Мішель в Одесі / Фото з його твітеру

Разом з європейським чиновником до Одеси приїхав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Вони зустрілись з мером Одеси Геннадієм Трухановим та главою місцевої ОВА Максимом Марченком.

Шмигаль зазначив, що візит Мішеля у День Європи – надзвичайно потужний сигнал підтримки. Він подякував ЄС за безпрецедентну підтримку під час війни. Прем'єр відзначив, що Україна чекає статусу кандидата на членство в ЄС.



Мішель та Шмигаль в Одесі / Фото з твітеру

Обстріли Одещини

Останні дні в Одеській області видались дуже неспокійними. У регіоні неодноразово лунала повітряна тривога, а жителі чули звуки вибухів по кілька разів на день.

Наприклад, 9 травня завдали ракетного удару. Стріляли надзвуковими ракетами "Онікс", які призначені для надводних цілей. Випустили їх з окупованого Криму.

8 травня вороги атакували Одещину аж 9 разів. Протиповітряна оборона збила 6 ракет. Інші 3 влучили в електричну підстанцію, газогін та житловий будинок.

7 травня теж були масштабні "прильоти". В самій Одесі постраждали 252 квартири. Вікна у більшості з них довелось заклеювати плівкою. Комунальники розчистили територію від скла та уламків.

Вдарили і по Арцизу. В місті зникло світло та вода, були проблеми і з мобільним зв'язком.

Дивіться більше – по Одесі з Криму випустили ракети / Оперативна інформація від ОВА:

В Одесі триває довга комендантська година. Термін її дії – з 22:00 8 травня до 05:00 10 травня.