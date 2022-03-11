Ви – шахові пішаки, – Стефанчук звернувся до білорусів

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук звернувся до білоруського народу щодо провокаційних обстрілів Білорусі з боку Росії.

Стефанчук закликав білорусів перейти на сторону України та відкинути диктатуру Лукашенка з Путіним.

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Голова ВР заявив, що Україна ніколи не мала і не має намірів вести війну проти дружнього народу. Стефанчук вкорте сказав, що українці – мирний народ, який не дасть нікому панувати на своїй землі.

Він також закликав звернути увагу на те, що аргесор Путін нещадно експлуатує Білорусь разом зі своїм поплічником – диктатором Лукашенком.

Провокація з бомбардуванням вашої території ​– злочинний план Путіна, у якому, як він планував собі, ви ​– шахові пішаки,

– сказав Стефанчук.

Стефанчук зазначив, що, як на "братський народ", Росія вчиняє з білорусами зовсім не "братські" речі.

Тож голова Верховної Ради закликав білорусів відмовитися від співпраці з кривавим режимом Путіна та перейти на сторону України.

Тому, питання фактично стоїть або-або. Або ви, виконуючи волю путіна-лукашенка, безславно загинете, або станете на бік наших народів та фактично національними героями Білорусі і України. Вибір за вами,

– підсумував Стефанчук.

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