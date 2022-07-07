Ви що, ідіоти? – Піонтковський звернувся до влади Німеччини через небажання надати Україні БТРи

Німці, виявляється, бояться надавати Україні ту зброю, яку вона простить, адже бояться залишитись беззахисними. Якщо росія переможе в Україні, то ніякі бронетранспортери Німеччині вже не будуть потрібними.

Про це 24 каналу розповів публіцист Андрій Піонтковський. Він також зазначив, що Німеччина поводиться, як країна боягузів, якщо йдеться про військову допомогу для України.

Читайте також Німеччина відмовляється надати Україні бронетранспортери: як це пояснює міністерка оборони

Вас, ідіотів, вже зараз захищають. Ви хочете бронетранспортерами захищатись від орди? Зараз це за вас робить українська армія,

– каже Піонтковський.

"А якщо її розіб’ють, то вже не буде, кому вас захищати", – додав Піонтковський.

Німеччина не хоче надавати Україні потрібне озброєння

Міністерка оборони Німеччини Крістін Ламбрехт не схвалила ідею постачання бронетранспортерів в Україну. Вона пояснила свою відмову тим, що не може "грабувати" власні ресурси німецької армії.

Німеччина нарешті почала постачати Україні важку військову техніку, наприклад, зенітні танки, але із затримками та набагато пізніше, ніж просив Київ. При цьому українські лідери продовжують просити західних союзників, щоб вони відправили більше техніки для боротьби із російськими окупантами, оскільки ті досі переважають у техніці.

Що відомо про епопею із німецьким озброєнням

Раніше МЗС України закликало Німеччину збільшити поставки самохідних гаубиць і реактивних систем залпового вогню.

Коментуючи затримки щодо постачання зброї в Україну, німецький канцлер Олаф Шольц на початку липня повідомив, що Берлін передасть Збройним Силам України найсучасніші гаубиці.

Затримання постачань з країни він пояснює тим, що українських бійців для використання німецького озброєння потрібно вчити в Німеччині.

У червні посол Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть Україні сучасні системи ППО, які вважаються одними з найкращих у світі. Йдеться про 10 стаціонарних систем ППО IRIS-T.

Повний стрім із Андрієм Піонтковським: дивіться відео