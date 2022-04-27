Вибач, малеча: боєць "Азову" повідомив про смерть дівчинки на "Азовсталі"

Український захисник Маріуполя, якого звати Іван Богдан, повідомив про смерть дівчинки на "Азовсталі".

За його слова, ще наприкінці березня 2022 року в бомбосховищі "Азовсталі" дівчинка подарувала йому мʼяку іграшку.

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На вигляд дитині було 10 – 12 років, проте вона захотіла віддати військовому свого мʼякого гуся.



Подарована іграшка / Фото Іван Богдан​

"Сьогодні мені повідомили, що на днях вона загинула під час чергового авіаційного бомбардування росіян... Вибач, малеча, що не встигли тебе евакуювати та дати змогу знову радіти життю...", – прокоментував Іван Богдан.

Яка ситуація в Маріуполі

З 1 березня 2022 року Маріуполь перебуває в облозі. Російські військові постійно обстрілюють місто.

По заводу "Азовсталь" окупанти тільки за 26 квітня 2022 року завдали 35 авіаударів. Через це мирні жителі, які там ховаються, опинилися під завалами.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає відкрити у Маріуполі 2 гуманітарні коридори: один – із самого міста, а інший – з "Азовсталі".

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