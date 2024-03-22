Вибігали прямо по трупах, – росіянка розповіла, що відбувалося у "Крокусі"

Ввечері 22 березня стався моторошний теракт під Москвою у "Крокус Сіті Хол". Під час нього невідомі відкрили стрілянину по тих, хто прийшов на концерт гурту "Пікнік". Очевидці розповідають, як рятувалися.

Місцевим ЗМІ вдалося поспілкуватися з тими, хто врятувався від стрільців. Вони розповідали про те, що відбувалося всередині "Крокус Сіті Холу", коли невідомі відкрили вогонь.

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Росіяни втікали по трупах

Росіянка Поліна розповіла, що на концерт прийшла зі своєю мамою та хлопцем. Каже, що вони навіть встигли зайти до концертного залу, коли почалася стрілянина.

Чоловіки у камуфляжі розстрілювали тих, хто запізнився, почалася паніка, люди бігли, ховалися. Вибігали прямо по трупах. Ми від'їхали на попутці кілька кілометрів, боялися, що на вулиці також будуть стріляти,

– розповіла вона.

Звернімо увагу, що спочатку писали про одного стрільця. Потім нараховували чотирьох зловмисників. А ще пізніше писали про те, що стрільців ледь не десятеро. І що чотирьом вдалося втекти з місця події. Скільки їх було насправді, ймовірно, не дізнається ніхто.

Що відомо про стрілянину у "Крокус Сіті Холі"