Міжнародна організація Amnesty International вляпалась у новий скандал – там назвали розслідування Міжнародного суду по Україні "вибірковим правосуддям".

Про це повідомив уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він зауважив, що організація продовжує закопувати залишки своєї репутації.

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Лубінець також пригадав, що саморуйнівну кампанію Amnesty International розпочали ще влітку, коли намагались показати "несправедливу увагу" Міжнародного кримінального суду до подій в Україні та фактично звинуватили нашу державу у війні.

Що сталось тепер

В Amnesty International назвали розслідування Міжнародного Кримінального Суду по Україні "вибірковим правосуддям", наголошуючи на тому, що розслідуючи воєнні злочини в Україні МКС відмовляє іншим країнам у правосудді.

За словами омбудсмена, відповідні листівки Amnesty International розповсюджує на 21-й сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту.

Я вимушений реагувати на подібні випадки для того, щоб ті люди та організації, які фінансують AI були поінформовані про те, що організація вже явно реалізує інформаційну політику Кремля,

– зазначив Дмитро Лубінець.