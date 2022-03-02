Вибиті вікна та двері: який вигляд має розбита лікарня у Житомирі

Минула доба у Житомирі була вкрай важкою. Ворог вдарив авіацією по цивільній інфраструктурі, зокрема у лікарні та пологові.

У ДСНС заявили, що станом на 2 березня 07:00 підтверджена загибель двох осіб, ще 16 – отримали травми.

Важливо У Житомирі від авіаудару загинули 2 людей, 16 постраждали

У мережі оприлюднили кадри наслідків обстрілів окупантів, зокрема показали, який вигляд має Житомирська міська лікарня №2 після авіаудару.

Який вигляд має розбита лікарня у Житомирі / Фото Суспільне Житомир

Авіаудар по Житомиру: головне

Приблизно о 22:30 через загрозу обстрілу в місті оголосили повітряну тривогу. Всіх жителів закликали сховатися в укриття.

Вже о 23:00 у Житомирі пролунав потужний вибух. Це трапилося неподалік багатоквартирних будинків мирних жителів у районі Богунія.

Згодом стало відомим, окупанти вдарили з допомогою ракет "Калібр" по базі десантників з 95 ОДШБр. У результаті загорілися житлові будинки.

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