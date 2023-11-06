Зараз не час вкидів, це не на часі: Зеленський відкинув можливість проведення виборів

Володимир Зеленський переконаний, що наразі безвідповідально вкидати в суспільство тематику виборів. Він наголосив, що наразі багато інших речей, куди можна спрямувати кошти та інші ресурси України.

У зверненні президент наголосив, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу. За його словами, вибори зараз не на часі.

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Вибори наразі недоречні

У своєму вечірньому зверненні 6 листопада Володимир Зеленський відреагував на нові повідомлення щодо ймовірності проведення виборів наступного року. Він наголосив, що усі ресурси спрямовувати на те, щоб Україна стала сильнішою.

І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально – якось так... легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів,

– наголосив Зеленський.

Президент очікує від усіх відповідних структур та органів влади конкретних відповідей щодо завдань, які обʼєктивно є перед нашою державою. Зеленський наголосив, що мають припинитися хвилі з будь-якими речами, які розколюють політично.

Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія. Я вважаю, що зараз вибори не на часі,

– повідомив він.

Президент України переконаний, що в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Все ще для того, щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України.

Дискусія навколо виборів