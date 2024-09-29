Громадяни Австрії визначали склад парламенту і, відповідно, нового уряду. За попередньою інформацією, перемогу здобула ультраправа Австрійська партія свободи (FPÖ).

Попередні дані у неділю, 29 вересня, повідомило Der Standard. Такий результат стався уперше в повоєнній історії країни.

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Вибори в Австрії виграли ультраправі

Згідно з оприлюдненими прогнозами, ультраправа партія Австрійська партія свободи (FPÖ) під керівництвом Герберта Кікла має найвищий відсоток у Національній раді – 29,1%. Вона лідирувала в опитуваннях після своєї перемоги на виборах до Європейського парламенту в червні.

Після неї розміщена партія чинного канцлера Карла Негаммера – Австрійська народна партія (ÖVP) з показником – 26,2%. Водночас соціал-демократична партія Австрії (SPÖ) отримала 20,4%. Також зазначається, що зелені та ліберали NEOS були майже на одному рівні – 8,6% та 8,8% відповідно.

Зауважимо, що Австрійська партія свободи запевняє, що зосереджує увагу на внутрішніх інтересах країни, проте її політикам також закидають прихильність до Росії через заяви про необхідність співпраці з Москвою та скарги на тягар міжнародних санкцій.

Однак навіть попри це Герберт Кікл відкидає звинувачення у проросійських поглядах, а натомість стверджує, що він і його соратники відстоюють виключно національні інтереси, а також принципи нейтральності.

Як зауважує Politico, вищезгадана була заснована групою ветеранів нацизму в 1950-х роках. І таким чином це вперше з часів Другої світової війни, коли партія з фашистськими нахилами перемогла на національних виборах альпійської країни.