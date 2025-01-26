Люди проти Лукашенка: у Варшаві пройшов мітинг білорусів, які не визнають вибори

У столиці Польщі відбувся мітинг білорусів, які не підтримують самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Учасники акції висловлювали незадоволеність виборами та розгорнули на вулиці біло-червоно-білий прапор завдовжки 250 метрів.

Про це 24 Канал пише з посиланням на видання Еўрарадыё. Марш проти нечесного голосування за президента Білорусі назвали "Безвибори–2025".

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Марш білорусів у Варшаві

Тисячі білорусів вийшли на вулиці Варшави проти фальсифікації голосів за президента їхньої рідної країни. Однак сам Олександр Лукашенко заперечив масовість заходу, а також додав, що акцію нібито профінансував президент США Дональд Трамп.

Опубліковані в мережі кадри показують, що людей на мітингу було дійсно багато. Вони розгорнути прапор, зробили опудало Лукашенка та скандували "Живе Білорусь", "Віримо, можемо, переможемо" і "Свободу політв'язням!". Відео з акції публікує Радіо Свобода.

У Варшаві люди вийшли на мітинг проти нечесних виборів у Білорусі: відео

На мітинг прийшла білоруська опозиціонерка Тихановська

До маршу щодо невизнання виборів у Білорусі доєдналися голова білоруської опозиції Світлана Тихановська та керівник НАУ Павло Латушко. Тихановська зазначила, що вибори–2025 у Білорусі – це знущання з народу.

Те, що сьогодні відбувається в Білорусі, вже називають іншими словами. Фарс, комедія, спецоперація. Я вважаю, що одним із найвлучніших визначень усього цього є булінг. Знущання з виборчої процедури та самої ідеї виборів. Знущання з білоруського народу і міжнародної спільноти. Ми вже чотири роки тому сказали йому наше тверде ні. І сьогодні, у відповідь на його безладну клоунаду, ми можемо лише повторити це,

– сказала опозиціонерка.

Світлана Тихановська також наголосила, що важливо проводити подібні мітинги в інших містах. Вона запропонувала підтримати організації, які надають допомогу білорусам, та висловити підтримку політв’язням.

Присутні на заході разом розгорнули 250-метровий біло-червоно-білий прапор як знак підтримки вільної Білорусі.

У Варшаві білоруси протестували проти нечесних виборів / Фото Радіо Свобода і Еўрарадыё

До слова, Олександр Лукашенко заявив, що спецслужби встановлять особи учасників акції у Варшаві Ми натякнули, що їхні родичі, батьки, рідні, близькі живуть тут. Ви просто підставите своїх людей. А з вами ми розберемося,

– пригрозив самопроголошений президент Білорусі.

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