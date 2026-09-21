Сигнал про тривалу війну: Кремль використав вибори до Держдуми для нового витка агресії, – ISW

У Росії відбулися перші від початку повномасштабного вторгнення в Україну парламентські псевдовибори до Державної думи без незалежних спостерігачів та реальної конкуренції. Кремль використав голосування для імітації суспільної підтримки війни, хоча перемога провладної партії виявилася менш переконливою через зростаюче невдоволення росіян.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Що насправді мали показати вибори?

Російські чиновники представили заздалегідь визначені результати голосування 18 – 20 вересня як підтвердження об'єднання суспільства навколо диктатора Володимира Путіна.

Кремль подає попередні та заздалегідь визначені результати виборів до Державної думи як підтвердження широкої підтримки російським суспільством військових дій в Україні. Перемога Єдиної Росії далеко не є тією розгромною перемогою, яку вона хотіла б продемонструвати. Ймовірно, це пов'язано з необхідністю визнати невдоволення суспільства наслідками війни Росії в Україні,

– йдеться у звіті аналітиків.

За оприлюдненими даними голосування, провладна партія Єдина Росія отримує 57,86%, КПРФ – 13,84%, а ЛДПР – 8,90%. Незаконні виборчі процедури проводили також у тимчасово окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей із застосуванням тиску на місцевих жителів.

Реакція міжнародної спільноти та України

Представники Європейського Союзу висловили чітку позицію щодо категоричного невизнання результатів голосування на загарбаних українських землях.

Європейський Союз не визнає і ніколи не визнає ні проведення цих так званих виборів, фіктивних виборів, на тимчасово окупованих територіях України, ні їхніх результатів,

– зазначив речник Європейської комісії Крістіан Віганд.

Українська влада наголосила, що будь-які голосування під дулами автоматів не змінюють міжнародно визнаного статусу територій та не створюють жодних правових підстав для поширення юрисдикції Росії.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, у МЗС України підкреслили, що включення до російського парламенту представників з окупованих територій повністю підриває легітимність усієї Держдуми.

Крім того, як вже зазначалося на нашому ресурсі, для імітації масовості окупанти приєднали вільні українські міста, такі як Слов'янськ і Краматорськ, до виборчих округів Росії.