Чи зменшиться підтримка України після нових виборів до Конгресу

Зараз США на порозі нових виборів до Конгресу. Українці непокояться, чи будуть Штати так само підтримувати Україну, якщо переможуть республіканці.

Письменник та колишній керівник групи спеціальних операцій морської піхоти Еліот Акерман в інтерв'ю 24 каналу висловив сподівання, що якщо республіканці й переможуть на виборах до Конгресу, то підтримка України буде такою ж сильною.

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Чи будуть республіканці підтримувати Україну

Еліот Акерман підкреслив, що дуже важливо підтримувати Україну і надалі та доносити простим американцям, чому ця війна є важливою.

У Конгресі, як я думаю, різниця буде мінімальною, незалежно від того, хто виграє. І цього буде недостатньо для того, щоб мінімізувати американську допомогу для України, але дуже важливо, щоб американські лідери продовжували нагадувати простим американцям про те, чому ця війна є важливою, і наскільки високими є ставки,

– заявив Акерман.

Україна повинна перемогти у війні

Акерман заявив, що програш України – це взагалі не варіант. Він наголосив, що "росіяни тільки чекають, щоб між українцями та американцями пробігла чорна кішка".

Тому ми повинні залишатися сильними, і результатом цих зусиль повинна стати сильна і незалежна Україна, яка буде маяком для всього світу. І тоді Росія точно не виграє цю війну. Тобто зараз все залежить від міжнародної спільноти й від людей в Україні,

– сказав він.

США продовжує допомагати Україну

США надасть Україні новий пакет допомоги на 275 мільйонів. ЗМІ пишуть, що в основному вона буде спрямована на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних систем озброєнь, зокрема для ракетно-артилерійських систем HIMARS.

Крім цього, вже на початку листопада в Україну надійдуть перші американські системи ППО NASAMS.

Нещодавно у ЗМІ виплила інформація, що на початку жовтня в Україну приїжджав директор ЦРУ. Повідомляється, що він таємно зустрічався із президентом Володимиром Зеленським. Подробиці та мету візиту тримають у секреті.

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