У Польщі підрахували 100% голосів на виборах до Сейму: хто переміг
17 жовтня 2023, 10:53Читать новость на русском
Джерело:RMF FM
У Польщі пройшли вибори до Сейму. Вже підрахували всі голоси.
Вже відомі результати виборів до польського Сейму. Станом на 17 жовтня 2023 року підрахували вже 100% голосів.
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Перемогла партія "Право і справедливість"
Національна виборча комісія надала дані усіх виборчих дільниць. Явка на виборах до Сейму склала 74,38%. Це найвищий показник з 1989 року.
Результати голосування на виборах до Сейму:
- Право і справедливість – 35,38%;
- Громадянська коаліція – 30,70%;
- Третя дорога – 14,40%;
- Нові ліві – 8,61%;
- Конфедерація – 7,16%.
Решта партій не подолала виборчий бар'єр.
"Право та справедливість" перемогла на виборах / Інфографіка RMF FM
Вибори в Польщі: як зміняються відносини з Україною після них
- Найімовірніше, після оголошення результатів виборів у Польщі відносини цієї держави з Україною дещо зміняться.
- Про це розповів головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він також зауважив, що обидві партії, які були лідерами на виборах, підтримують Україну.
- Як наголосив Ус, історія із транзитом зерна дещо нашкодила відносинам між Україною та Польщею. Однак можна припустити, що це було зумовлено боротьбою за голоси на парламентських виборах у Польщі. Тому вже зараз ситуація може змінитися.
- За його словами, найімовірніше відносини нормалізуються.