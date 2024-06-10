Вибори до Європарламенту: лідирують проукраїнські чи проросійські партії

9 червня було останнім днем голосування на виборах до Європарламенту. Попередньо, лідирує Європейська народна партія, яка підтримує Україну.

Традиційно вибори до Європарламенту проходять протягом 4 днів. 6 червня вони стартували у Нідерландах, 7 – 8 червня пройшли в Ірландії, Латвії, на Мальті, у Словаччині та Чехії. Переважна частина інших країн ЄС проводила вибори в неділю, 9 червня.

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Хто перемагає на виборах до Європарламенту

Попередньо, станом на 20:00 9 червня найбільшу фракцію у десятому скликанні Європарламенту отримає проукраїнська Європейська народна партія (ЄНП). Ймовірно, вона матиме 186 з 720 місць. Відомо, що від цієї партії Урсула фон дер Ляєн є кандидатом на пост глави Єврокомісії.

На другому місці перебуває ліберальна партія "Оновлюючи Європу". Вона може розраховувати на 82 місці у парламенті.

На третьому місці – Європейські консерватори і реформісти (ЄКР). Вони здобувають 70 мандатів, а праві націоналісти об'єднання "Ідентичність і демократія" — 60 місць.

Об'єднання "Зелені / Європейський вільний альянс" отримає приблизно 53 місця

Група Прогресивний альянс соціалістів і демократів, попередньо, отримає 133 мандати. Ліві набирають 36 мандатів.

Попередні результати виборів до Європарламенту / Фото Європарламент

Як голосували по країнах

У Німеччині партія канцлера Олафа Шольца Соціал-демократична партія посіла третє місце з 14 відсотками голосів. Вона поступилася проросійській "Альтернативі для Німеччини". Першість, натомість, виборов опозиційний "Консервативний Християнсько-демократичний союз", отримавши 29,5 відсотків голосів. Зазначимо, що ця партія виступає за передачу Україні далекобійних ракет Taurus.

У Франції президент провладна партія Макрона зазнала поразки. Вона майже набрала вдвічі менше голосів, ніж праворадикальна партія "Національне об'єднання" Марін Ле Пен, яка здобула понад 31 відсоток підтримки.

Марін Ле Пен є проросійським політиком. Вона має тісні зв'язки із владою Путіна.

Після того, як стали відомі результати голосування, Макрон заявив про розпуск парламенту.

В Австрії тим часом перемагає проросійська "Партія свободи". Наразі у неї понад 27 відсотків голосів.

У Словаччині вперед вирвалася партія "Прогресивна Словаччина", партія проросійського прем'єра Роберта Фіцо SMER наразі на другому місці.

У Бельгії прем'єр Александер де Кроо пішов у відставку через програш своєї партії Open VLD. Вона набрала менше ніж 6 відсотків. Водночас консервативна партія N-VA набрала понад 18 відсотків.

У Польщі лідирує опозиційна партія "Громадська коаліція" Туска. На другому місці наразі перебуває правляча партія "Право і справедливість".

В Італії перемогу здобула партія Мелоні. Її лівоцентристська Демократична партія (Pd) отримала десь 21 – 25 відсотків голосів.

В Угорщині, попередньо, до Європарламенту можуть пройти провладна партія "Фідес", опозиційна партія "TISZA ("Повага і свобода")", а також проєвропейська "Демократична коаліція".

Наразі у більшості країн ще тривають підрахунки голосів. Точні результати стануть відомі вже 10 червня.

Як вибори в Європарламент визначать долю України та ЄС, читайте в матеріалі 24 Каналу.