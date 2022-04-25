Вибори у Франції 2022 року завершилися: офіційні результати 2 туру

У Франції підрахували 100% голосів у другому турі президентський виборів. Зокрема у них впевнену перемогу здобув нинішній президент Франції Еммануель Макрон.

Результати голосування стали відомі в ніч проти 25 квітня. Поразки на виборах зазнала Марін Ле Пен.

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Макрон переміг: відомі остаточні й офіційні результати президентських виборів у Франції

Після голосування у другому турі виборів президента Франції 24 квітня вже підрахували 100% голосів. Остаточний результат такий:

Макрон — 58,55% (18 779 809 голосів);

Ле Пен — 41,45% (13 297 728 голосів).

До речі, він практично повністю відповідає попередньо оприлюдненим екзитполам, що засвідчує прозорість та якісність французької соціології.

Перемога Макрона, зауважимо, ознаменувала перші вибори у Франції з 2002 року, коли чинного президента переобрали на другий термін.

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