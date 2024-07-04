Лідерку французьких ультраправих Ле Пен обурила підтримка з Кремля

У Франції 30 червня відбувся перший тур дострокових парламентських виборів. У ньому перемогла ультраправа партія "Національне об’єднання", яку очолює Марін Ле Пен. Попри свою проросійську позицію, політикині не сподобалося привітання від МЗС країни-агресорки.

Після того, як стали відомі результати першого туру парламентських виборів у Франції, МЗС Росії висловило підтримку Марін Ле Пен і її партії. Однак лідерці ультправих такий знак уваги зовсім не припав до душі.

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Що йшлося у вітанні росіян

У середу на сторінці російського МЗС у соцмережі "Х", з'явилося повідомлення наступного змісту: "Французький народ прагне до суверенної зовнішньої політики, яка б служила його національним інтересам, а також відриву від диктату Вашингтона та Брюсселя. Французькі чиновники не зможуть ігнорувати ці глибокі зміни у ставленні переважної більшості громадян". До цього твіту росіяни додали фото усміхненої Ле Пен.

Виступаючи перед місцевими ЗМІ, французька політикиня назвала таку дію російського МЗС провокацією. Вона назвала твіт від МЗС країни-агресорки показним і провокативним. Ле Пен зазначила, що його можна вважати формою втручання у вибори.

Водночас чиновниця додала, що, якби Кремль мав свій інтерес у французьких виборах, то цей твіт не став би публікувати.

Варто зазначити, що підтримку Ле Пен висловило не лише МЗС, але й речник Путіна Дмітрій Пєсков, який заявив, що Кремль дуже уважно стежить за виборами у Франції". А представник МЗС Андрій Настасін назвав перший тур виборів вотумом недовіри французів щодо нинішньої влади, зокрема зовнішньої політики Парижа".

Нагадаємо, що ультраправі сили на чолі Марін Ле Пен змінили свою риторику і до України, і до Росії. Якщо раніше лідерка партії та її представники у Європарламенті схвалювали дії Кремля, то зараз засуджують війну країни-агресорки проти України. Водночас партія виступає проти санкцій щодо країни-агресорки. У 2023 році Ле Пен говорила, що перемога Росії у війні призведе до катастрофи, а перемога України – до Третьої світової.