Партія Макрона провалилася на виборах у Франції
Джерело:Le Monde
Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіко" зазнала фіаско на місцевих виборах. Політична сила не отримає влади в жодному регіоні.
Такого ж негативного результату зазнала й правопопулістична партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання". Вона теж не виграла жодного регіону.
До слова В Ірані МВС назвало переможця президентських виборів
У регіоні Прованс – Альпи – Лазурний берег кандидат на посаду глави від "Національного об'єднання" Тьєррі Маріані набрав найбільшу кількість голосів у першому турі 20 червня.
Якщо б він здобув перемогу, це була б перша звитяга партії Ле Пен. Втім, його випередив член партії "Республіканці" Рено Мюзольє – 56% проти 44%, за даними екзитполів.
Ситуація в столичному регіоні
У паризькому регіоні, якщо вірити екзитполам, владу зберігають праві консерватори, яких очолює Валері Пекрес – 44% – 45%. Партія Ле Пен здобуває лише 12%, а Макрона – 10%.
Детальніше про вибори у Франції
- Загалом місцеві вибори відбуваються у 12 регіонах Франції. Явка виборців стала чи не найменшою з 1958 року й склала всього 35%.
- Голова партії Еммануеля Макрон "Вперед, республіко" Станіслас Ґеріні визнав, що результат є "катастрофою" для політсили, але зрадів, що в регіонах вдалося не допустити до влади партію Марін Ле Пен "Національне об'єднання".