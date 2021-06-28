Партія Макрона провалилася на виборах у Франції

Партія президента Франції Еммануеля Макрона "Вперед, республіко" зазнала фіаско на місцевих виборах. Політична сила не отримає влади в жодному регіоні.

Такого ж негативного результату зазнала й правопопулістична партія Марін Ле Пен "Національне об'єднання". Вона теж не виграла жодного регіону.

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У регіоні Прованс – Альпи – Лазурний берег кандидат на посаду глави від "Національного об'єднання" Тьєррі Маріані набрав найбільшу кількість голосів у першому турі 20 червня.

Якщо б він здобув перемогу, це була б перша звитяга партії Ле Пен. Втім, його випередив член партії "Республіканці" Рено Мюзольє – 56% проти 44%, за даними екзитполів.

Ситуація в столичному регіоні

У паризькому регіоні, якщо вірити екзитполам, владу зберігають праві консерватори, яких очолює Валері Пекрес – 44% – 45%. Партія Ле Пен здобуває лише 12%, а Макрона – 10%.

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